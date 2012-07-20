Следователь «напророчил» Княжицкому дело против него (документ)

Об этом сообщил гендиректор телеканала ТВi на своей странице в Facebook.

"Посмотрите внимательно на этот абсурд!!! Письмом от 02.07 следователь Трачук сообщает мне, что 03.07 против меня возбуждено уголовное дело! Это не Трачук, а Мессинг!!! Заранее все предвидит!" - написал Княжицкий, комментируя документ.