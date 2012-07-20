Следователь «напророчил» Княжицкому дело против него (документ)
16:13, 20 июля 2012Политика
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Следователь налоговой сообщил Николаю Княжицкому, генеральному директору ТВi, о том, что 3 июля против него возбудили уголовное дело письмом от 2 июля.
Об этом сообщил гендиректор телеканала ТВi на своей странице в Facebook.
"Посмотрите внимательно на этот абсурд!!! Письмом от 02.07 следователь Трачук сообщает мне, что 03.07 против меня возбуждено уголовное дело! Это не Трачук, а Мессинг!!! Заранее все предвидит!" - написал Княжицкий, комментируя документ.
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