Тюремщики не слышали о перевозке Тимошенко в колонию

В Государственной пенитенциарной службе Украины не подтверждают информации о возможной перевозке экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко из Центральной клинической больницы «Укрзалізниці» в Харькове, где она проходит курс лечения, в Качановскую исправительную колонию.

В телефонном комментарии УНИАН начальник Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области Евгений Бараш сказал, что не владеет на данный момент информацией о перевозке Ю.Тимошенко.

«Я не знаю. У меня нет такой информации», - сказал Е.Бараш.

Как сообщал УНИАН, Ю.Тимошенко отказалась ехать на заседание Киевского районного суда Харькова 23 июля, мотивируя это тем, что хочет посоветоваться с немецкими врачами.

По данным пресс-службы ГПтСУ, 19 июля администрация Качановской колонии ознакомила Ю.Тимошенко с ее вызовом в суд для участия в заседании по делу ЕЭСУ, запланированном на 23 июля. Об отказе Ю.Тимошенко принимать участие в судебном слушании был составлен соответствующий акт.