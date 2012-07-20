Луценко изменили обвинение (дополненная)

Генеральная прокуратура Украины изменила экс-министру внутренних дел Украины Юрию Луценко обвинение по эпизоду о слежке на более мягкое.

Как передает корреспондент УНИАН, обвинение предусматривает более мягкое наказание за подписание документа о продолжении оперативных мероприятий в отношении водителя экс-первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка.

Ю.Луценко изменено обвинение из злоупотребления служебным положением (ст. 364 Уголовного кодекса) на служебную халатность (ч. 1 ст. 367 УК), за что предусмотрено наказание до 3-х лет лишения свободы.

Об этом сегодня на заседании Печерского райсуда Киева заявил представитель государственного обвинения Дмитрий Лобань.

Необходимость изменения обвинения он объяснил тем, что в ходе судебного следствия было установлено, что Ю.Луценко не имел злого умысла нарушить права водителя В.Сацюка Валентина Давыденко, поскольку не знал, что его заместитель Петр Коляда закрыл оперативное производство. Как министр внутренних дел Ю.Луценко должен был проверить это, но не сделал, и, по мнению прокуратуры, это и является проявлением служебной халатности, сказал Д.Лобань.