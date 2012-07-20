Черновецкий рассказал, на кого ежегодно тратит миллион

Такую помощь экс-мэр, по его признанию, направляет в первую очередь бомжам.

"Когда в мою семью пришла беда и я попал в церковь к Сандею, я увидел сотни людей с большими материальными проблемами, бывших алкоголиков, наркоманов, бомжей. Я вдруг отвлекся от бизнеса и стал смотреть на мир совершенно другими глазами, чувствовать остро не только свою, но и чужую боль. Идею помогать беспризорным, которых никто не любит, которые вызывают презрение у прохожих, которым никто абсолютно не хочет помочь (при коммунизме их вообще преступниками считали, поэтому у большинства людей они так и остались в сознании плохими, что их чуть ли не расстрелять надо), дал мне Сандей", - признался в интервью "Сегодня" Л.Черновецкий.

По его словам, он придумал, как поставить эту работу на совершенно иной уровень.

"Меня всегда интересовал масштаб! И я организовал столовую, нанял врачей, юристов, которые восстанавливали бомжам документы. В день столовая выдавала до 1500 обедов. Я стал сам встречаться с ними. Уделял им по часу, два в выходные. Я встретил в этой столовой и своего бывшего коллегу — начальника следственного отдела одного из райотделов милиции Киевской области, и руководителей разных предприятий, то есть разных людей", - сказал экс-мэр.

Сейчас у Л. Черновецкого появилась другая идея.

"Я вовлекаю в помощь бомжам все больше бизнесменов и просто людей с добрым сердцем. И они помогают — сделав это однажды, уже не уходят. И если я трачу в год почти $1 млн, то они помогают продуктами, услугами и другими вещами еще миллиона на полтора", - подчеркнул он и отметил, что об этом очень редко распространяется.

"И сейчас не очень правильно, что рассказываю… но очень вдруг захотелось… Очень горжусь этой работой. Думаю, это самое важное, что мне удалось сделать в жизни!" - сказал. Л. Черновецкий.