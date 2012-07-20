Лидера стахановских коммунистов ударили сзади по голове

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганского обкома КПУ, нападение произошло утром 19 июля.

«Неизвестный подошел ко мне сзади и ударил по голове тяжелым предметом. Было рассечение и много крови. В больнице мне зашили голову и поставили диагноз «сотрясение головного мозга». После этого я написал заявление в милицию и сейчас нахожусь на опознании нападавшего», – цитирует пресс-служба В.Синяева.

При этом он отметил, что нападавший был молодым и атлетически сложенным мужчиной.

По словам В.Синяева, неделей ранее трое неизвестных сорвали красное знамя, размещенное на здании Стахановского горкома КПУ, о чем была проинформирована милиция.