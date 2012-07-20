Лидера стахановских коммунистов ударили сзади по голове
02:08, 20 июля 2012Политика
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В Стаханове Луганской области совершено нападение на 1-го секретаря горкома Коммунистической партии Украины Виктора Синяева.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганского обкома КПУ, нападение произошло утром 19 июля.
«Неизвестный подошел ко мне сзади и ударил по голове тяжелым предметом. Было рассечение и много крови. В больнице мне зашили голову и поставили диагноз «сотрясение головного мозга». После этого я написал заявление в милицию и сейчас нахожусь на опознании нападавшего», – цитирует пресс-служба В.Синяева.
При этом он отметил, что нападавший был молодым и атлетически сложенным мужчиной.
По словам В.Синяева, неделей ранее трое неизвестных сорвали красное знамя, размещенное на здании Стахановского горкома КПУ, о чем была проинформирована милиция.
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