Объединенная оппозиция требует от Януковича прекратить репрессии

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Батькивщина» по поводу обыска в офисе руководителя Донецкого избирательного штаба Объединенной оппозиции «Батькивщина» Александра Ярошенко.

«Объединенная оппозиция «Батькивщина» убеждена, что власти поставили перед силовиками задачу любой ценой до парламентских выборов зачистить страну от проявлений инакомыслия, а поэтому репрессивные мероприятия в Донецке являются очередным этапом выполнения этого плана», - говорится в сообщении.

Как заявляют в Объединенной оппозиции, «после остановки работы независимого Интернет-ресурса, проверок, обысков и блокирования работы независимого телеканала, после возбуждения уголовных дел в отношении народных депутатов от оппозиции – тотальное сворачивание демократии в Украине накануне выборов переходит в заключительную фазу».

Объединенная оппозиция «Батькивщина» требует от Президента Украины как от лица, которое сегодня несет абсолютную и полную ответственность за все, что делает власти в стране, дать немедленно команды силовым структурам остановить уничтожение конституционных прав и свобод. «Мы требуем прекратить репрессии против оппозиции в стране», - подчеркнули в оппозиции.

Как сообщалось, сегодня около двух десятков сотрудников правоохранительных органов провели обыск в офисе руководителя Донецкого избирательного штаба Объединенной оппозиции А.Ярошенко. При этом милиционеры не смогли предоставить на ознакомление документ, который бы подтверждал право на его проведение.

В оппозиции связывают давление власти с началом в стране, в том числе и на Донбассе, акции «Украина против Януковича!», цель которой отстранить действующего Президента от власти путем импичмента в связи с узурпацией им властных полномочий в стране.