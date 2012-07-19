СМИ: В Мариуполе "трясут" офис дочери главного донецкого оппозиционера (видео)

Об этом сообщил сам Александр Ярошенко, который находится непосредственно на месте событий, пишет мариупольский ресурс 0629.

"12 сотрудников налоговой милиции пришли в офис, мельком показали сотрудницам документы, а сейчас предъявлять их отказываются. Говорят, что возбуждены два уголовных дела, каких - я не знаю. По моей информации, пришли с документами на Торговый Дом "Яруд", хотя та фирма уже съехала, сейчас в этом помещении располагается ООО "Яруд-недвижимость". Уже изъяли 3 винчестера, 2 папки с договорами, счета, печати. Я расцениваю этот факт как акт политического давления на меня как лидера оппозиции через моих родственников" - заявил Ярошенко.

Александр Романюк, депутат Мариупольского городского совета, председатель городской организации "Фронта Змін" заявил, что "это ни что иное как политическое давление. Это началось после того, как мы подняли тему по незаконному строительству циркониевого рудника в Володарском. Тогда силовикам была дана команда отработать нас и наш бизнес и завести уголовные дела. Только за последние два-три месяца давление оказывалось на меня, на Решетняка (депутат Мариупольского горсовета), Василия Коваленко (депутат Новоазовского райсовета от "Фронта змін). Сейчас пришли и к Ярошенко. С нами находятся журналисты нашей общественной организации, мы ведем видеосъемку всего, что происходит".

"Буквально вчера на своей пресс-конференции в Донецке Ярошенко заявлял о давлении на него и его родственников" - пишет издание.