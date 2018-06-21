Трещина на Оболони (репортаж)

Вообще сломанный дом представляет собой странное зрелище. Я видел жилища, разрушенные землетрясениями, и те, что были изуродованы ракетами и танковыми снарядами. Но, кажется, только в Киеве можно увидеть дом, который сломался от… соседней стройки. Правда, если учесть то, как варварски застраивают столицу, удивительным будет тот факт, почему здесь еще не рухнуло все остальное.

При взгляде с улицы трещина в доме по адресу Макеевская, 10 не кажется очень большой, но ощущение у жителей квартир, через которые она проходит, совсем другие.

– Видите, уже ладонь пролазит, – говорит Евгений Игнатенко, житель квартиры номер семьдесят. – А вообще все началось еще летом, когда мы делали здесь ремонт. Наклеили обои, а потом смотрим: они рвутся из-за трещины.

– Вам не страшно?

– Мне нет, а вот жена побаивается. Мы по ночам слышим, как увеличивается трещина: стоит такой звук, будто кто-то кусает свежее яблоко.

– Говорят, людей хотят переселять.

– А как же. Нам сегодня предложили переселиться, даже сказали, что жэк поможет перевезти наши вещи в… однокомнатную квартиру. А у нас тут трехкомнатная, в которой живет шесть человек.

Местный жэк пока выступает только в качестве статиста: его представители ставят отметки не стенах. Напротив каждой трещинки делают подписи: какого числа они образовались, пытались, правда, ставить скобы, замазывать цементом – не помогает, здание все равно расползается.

В аварийном доме пока есть электричество и вода, но в подъезде не работает лифт, на лестничных клетках стоят подпорки.

Ольга Терещенко, жительница семьдесят седьмой квартиры, тоже показывает «шрамы» своей квартиры. Они здесь и на кухне, и в маленькой комнате.

– Как вы думаете, от чего все это?

– Вокруг нашего дома две стройки, обе незаконные, ведутся с большими нарушениями. Работы проводит "Киевгорстрой-1". Мы выступали против этих строительств, но разве им что-то докажешь?

Жильцы аварийного дома не очень одобрительно отзываются о хозяевах местных строек.

– Вот пусть у них морды от жадности также треснут, как треснул наш дом, – говорят они.

Однако работы на строительствах по соседству пока временно прекращены, а по аварийному подъезду ходят недоуменные чиновники разных ведомств. Они явно растеряны: все-таки дома в Киеве трещат пока не каждый день. Как с этим бороться и что будет дальше, никто не знает. Хотя, в принципе, это нетрудно рассчитать. Так, начальник Главного управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Виталий Пшеничный заявил, что проживание в данном жилом доме не представляет опасности для его жителей. Чрезвычайщик опирался на данные Научно-исследовательского института строительных конструкций: «За сутки раскрытие трещины не превышает одного миллиметра в день, что не является критическим".

Итак, один миллиметр в день – десять дней уже сантиметр, сто дней – десять сантиметров. За год трещина составит более тридцати сантиметров: туда может вполне провалиться не очень толстый чиновник МЧС. А в том, что трещина будет только увеличиваться, жильцы аварийного дома не сомневаются.

Антон Зикора

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