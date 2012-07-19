Лутковская убеждена, что права Тимошенко не нарушаются

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Лутковская сказала сегодня на брифинге, отвечая на вопрос, соблюдаются ли права Ю.Тимошенко и бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко и есть ли политический аспект в уголовных делах против этих людей.

«Относительно дела Тимошенко, относительно соблюдения ее прав – здесь, собственно, на сегодняшний день я не могу понять, почему могут возникнуть такие вопросы», - сказала В.Лутковская.

Она отметила, что «относительно дела Луценко, там, кажется, есть полный контроль относительно того, каким образом на сегодня соблюдены его права».

При этом В.Лутковская добавила, что не может комментировать уголовные дела против бывших должностных лиц, потому что не имеет отношения к политике. «Относительно того, есть ли политические мотивы – это совсем другой вопрос, который вообще не касается прав человека. Политический аспект - вне границ этого офиса (офиса омбудсмена – УНИАН)», - подчеркнула она.

На вопрос журналистов по поводу того, знает ли она о том, что вчера Ю.Тимошенко не давали возможности говорить по телефону, В.Лутковская ответила, что из информации СМИ сегодня узнала, что телефон экс-премьеру предоставили.