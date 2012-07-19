Турчинов заявляет, что силовики в спешке «клепают» дела на оппозицию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Киеве.

«У нас есть информация, что и Генпрокуратура, и МВД фабрикуют дела против наших коллег», - сказал А.Турчинов.

При этом он отметил, что поскольку дела фабрикуются спешно, можно лишь предположить, что речь в них пойдет против депутатов, которые принимали участие, защищая людей в столкновениях с милицией возле «Украинского дома» во время акции протеста против языкового закона.

«Мы считаем эти обвинения против народных депутатов – представителей Объединенной оппозиции, фальшивыми, безосновательными и ничем иным, как демонстративным продолжением политических репрессий», - сказал А.Турчинов, отметив, что возле «Украинского дома» депутаты действовали в пределах Конституции, защищая мирных людей от милиции.

«Депутаты Объединенной оппозиции выполняли свой конституционный долг, как относительно принятия закона о языке, так и защищая людей от агрессивных действий милиции», - заверил А.Турчинов.

Он также подчеркнул, что представители Объединенной оппозиции требуют от Генпрокуратуры возбудить уголовное дело против работников милиции, которые отдавали приказ подчиненным избивать мирных граждан.

Также оппозиция требует прекратить фальсификацию уголовных дел как против оппозиционеров, так и против независимых СМИ.

При этом А.Турчинов выразил уверенность, что чем ближе до начала официальной избирательной кампании, тем циничнее будет действовать власть по отношению как к представителям оппозиции, так и к независимым СМИ.

«По модели Януковича и его окружения, «честные» выборы состоятся тогда, когда за решеткой окажутся все оппозиционеры и не останется никаких независимых СМИ», - сказал он.