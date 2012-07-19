Перед носом журналистов, пикетирующих Пшонку, размахивают запретом суда

Как передает корреспондент УНИАН, решение Окружного административного суда Киева о запрещении проведения массовых акций в центральной части Киева зачитал судебный исполнитель. По его словам, проведение акций запрещено до 31 июля включительно.

Однако журналисты, общественные деятели продолжают пикетирование здания ГПУ, количество участников акции увеличивается и теперь их приблизительно 150 человек. К пикетирующим присоединились и несколько народных депутатов.

Предлогом для проведения акции протеста стали действия властных структур – налоговой и прокуратуры – относительно интернет-издания LB.ua и телеканала ТВі, которые представители журналистского сообщества квалифицируют как давление и как намерение уничтожить независимые СМИ в Украине. В акции принимают участие и представители этих медиа.

В начале акции к журналистам подошли сотрудники милиции, которые сообщили, что поступила информация о якобы заминировании пожарной части, находящейся поблизости от здания Генпрокуратуры.

В то же время представители СМИ не верят в достоверность этой информации и продолжают проводить акцию.

Как сообщал УНИАН, Независимый медиа-профсоюз Украины и Национальный союз журналистов Украины обнародовали заявление, в котором требуют от Президента Украины Виктора Януковича как гаранта Конституции принять все меры, чтобы давление на независимые СМИ в Украине прекратилось.

НМПУ и НСЖУ считают, что В.Янукович как глава государства должен стать на защиту LB.ua и ТВі. Иначе он лично будет нести всю ответственность за уничтожение независимых СМИ в Украине, подчеркивается в заявлении.

Как известно, 18 июля прокуратура Киева сообщила о возбуждении уголовного дела по результатам проверки по заявлению народного депутата Владимира Ландика о нарушении тайны переписки государственного деятеля. Речь идет о публикации sms-переписки депутата на ресурсе LB.ua в ноябре 2011 года. В статье размещены фото, на которых В.Ландик в сессионном зале парламента ведет СМС-переписку относительно судьбы своего сына, дело которого по обвинению в избиении девушки рассматривалось в тогда.

5 июля В.Ландик обратился к прокурору Печерского района Киева с просьбой прекратить уголовное преследование журналистов LB.ua. Но прокуратура все равно возбудила уголовное дело.

12 июля стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении руководителя телеканала ТВі Николая Княжицкого. Налоговые милиционеры обвиняют его в неуплате 3 млн грн в бюджет. Н.Княжицкий говорит, что суды по этому делу он уже выиграл, и что он все налоги оплатил. Налоговая милиция начала проверку документации телеканала, хотя председатель Государственной налоговой службы Александр Клименко еще в апреле подписал приказ о моратории на проверки СМИ перед выборами.