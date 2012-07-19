Кличко говорит, что власть за три недели уничтожила все имиджевые достижения Евро

Лидер партии «УДАР» Виталий Кличко от имени этой политической силы выразил возмущение по поводу возбуждения уголовных дел против представителей независимых СМИ – телеканала ТВі и интернет-издания LB.ua и заявил, что «наши юристы готовы оказать необходимую правовую помощь этим СМИ, а также другим медиа, которые сегодня страдают от произвола власти».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «УДАР».

Возбужденные против телеведущего Николая Княжицкого и интернет-издания LB.ua уголовные дела В.Кличко считает «нескрываемыми попытками давления на неподконтрольные власти медиа накануне парламентских выборов». Он также считает, что эти дела будут иметь серьезные последствия для имиджа Украины, ведь свобода медиа и независимые СМИ являются ключевой ценностью демократии. «Откровенное силовое давление на независимые медиа является очередным серьезным ударом по международной репутации Украины. К сожалению, это удар не только по репутации действующей власти, которая за 3 недели после Евро умудрилась уничтожить все имиджевые достижения чемпионата. Это – удар по репутации целой страны, которая в вопросе свободы слова откатилась, по меньшей мере, на 10 лет назад», – заявил лидер «УДАРа».

В.Кличко считает, что власть выискивает новые возможности для давления на медиа. «В ситуации с интернет-изданием LB.ua мы впервые имеем такой прецедент, когда опубликованные в интернете фотографии использованы в качестве основания для возбуждения уголовного дела. Очевидно, что такие подходы «креаторов» к расправе с медиа заказываются в высоких кабинетах. Примечательно и то, что демонстративное преследование известного телеведущего и руководителя критичного к власти медиа-ресурса происходит за две недели до старта избирательной кампании: чтобы другие независимые СМИ закрыли рот «самостоятельно». Силовики спешат с налоговыми проверками именно в редакции независимых СМИ, ведь после официального старта кампании попытка закрыть рот медиа осложнится из-за моратория на проверку СМИ в предвыборный период», – говорится в заявлении лидера «УДАРа».

Как отмечается в сообщении, в партии констатируют, что «мы являемся свидетелями циничной и целенаправленной кампании против независимых СМИ, по отношению к которым власть демонстрирует силу и запугивание. Если сегодня она позволяет себе так вести себя с журналистами в столице, можно только представить, что «готовится» для региональных медиа».

«Мы призываем прекратить преследование работников медиа, закрыть все эти сфабрикованные дела и дать журналистам возможность выполнять свои профессиональные обязанности», – заявил В.Кличко. Он отметил, что «УДАР» готов оказать необходимую юридическую поддержку не только телеканалу ТВі и интернет-изданию LB.ua, но и другим журналистам, на которых сегодня оказывается давление власти и силовых структур.

Как сообщалось, 18 июля с.г. прокуратура Киева сообщила о возбуждении уголовного дела по результатам проверки по заявлению народного депутата от Партии регионов Владимира Ландика о нарушении тайны переписки государственного деятеля. Речь идет о публикации СМС-переписки депутата на ресурсе LB.ua в ноябре 2011 года. В статье размещены фото, на которых В.Ландик в сессионном зале парламента ведет СМС-переписку относительно судьбы своего сына, дело которого по обвинению в избиении девушки тогда находилось в суде.

5 июля В.Ландик обратился к прокурору Печерского района Киева с просьбой прекратить уголовное преследование журналистов LB.ua.

Но прокуратура все равно возбудила уголовное дело. 18 июля пресс-секретарь прокурора Киева Мирослава Мушка сообщила, что В.Ландик настаивал на рассмотрении своего заявления и принятии прокуратурой процессуального решения по факту нарушения тайны его переписки.

Она отметила, что действительно в СМИ со слов редактора интернет-издания информационного портала LB.ua была информация о примирении сторон указанного конфликта. «Однако после этого в прокуратуру поступило заявление от народного депутата, в котором он просил принять процессуальное решение по предыдущему заявлению от 21 июня 2012 года. Поэтому, согласно требованиям законодательства, прокуратурой Печерского района Киева проведена проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по факту нарушения тайны переписки и неприкосновенности частной жизни», - сказала М.Мушка.

12 июля стало известно о возбуждении уголовного дела против руководителя телеканала ТВі Н.Княжицкого. Налоговые милиционеры обвиняют его в неуплате 3 млн грн в бюджет. Н.Княжицкий говорит, что суды по этому делу он уже выиграл, и что он все налоги заплатил. Налоговая милиция начала проверку документации телеканала, хотя председатель Государственной налоговой службы Александр Клименко еще в апреле подписал приказ о моратории на проверки СМИ перед выборами.