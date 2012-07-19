Хорошковский считает «выпады» в его адрес с LB.ua провокацией

Заявление вице-премьер-министра обнародовала его пресс-служба на сайте Украинских новостей.

"Свобода слова – одна из основных ценностей европейской страны. Поэтому я всегда буду выступать в поддержку свободных и независимых медиа в Украине. Не вмешиваясь в действия Прокуратуры, считаю, что после того, как стороны конфликта, а именно народный депутат Украины В.Ландик и Интернет-сайт "Левый берег" уладили спор, оснований для возбуждения уголовного дела нет", - отмечает В. Хорошковский.

Вице-премьер также предлагает Генеральной Прокуратуре Украины проверить законность и достаточность оснований для возбуждения уголовного дела против Интернет-сайта "Левый берег", а Прокуратуре, в ведении которой находится указанное уголовное дело, не предпринимать каких-либо процессуальных действий до завершения таковой проверки.

"Украина неоднократно подчеркивала, что проведет парламентские выборы в соответствии с европейскими нормами и стандартами. Это задача для всех органов государственной власти и должностных лиц. В этом процессе ключевая роль отводится средствам массовой информации. Предлагаю создать на выборах независимый мониторинговый комитет, который бы контролировал полноправный доступ всех участников избирательного процесса к СМИ, а также объективность освещения фактов и событий", - резюмировал политик.