Кивалов заявляет, что на языковой теме спекулирует оппозиция
Народный депутат от Партии регионов, соавтор закона об основах государственной языковой политики Сергей Кивалов заявляет, что на языковой теме в преддверии очередных парламентских выборов спекулирует оппозиция.
Об этом говорится в комментарии С.Кивалова, переданном агентству УНИАН.
В частности, относительно акции протеста против данного закона, которая проходит под Украинским домом в Киеве, С.Кивалов сказал: «Для чего защищать то, чему никто и не думал угрожать? Ведь украинский был и остается единственным в Украине государственным языком. И другие варианты Законом «Об основах государственной языковой политики» не рассматривались. Но откуда об этом знать митингующим, ведь текста закона они в глаза не видели. Оппозиция отстаивает не язык, а возможность спекулировать на языковой теме на каждых выборах».
Как сообщал УНИАН, 3 июля Верховная Рада приняла Закон «Об основах государственной языковой политики», инициированный народными депутатами от Партии регионов С.Киваловым и Вадимом Колесниченко. Он был принят 248 голосами.
Законом предусмотрено, что русский язык станет региональным в 13 административно-территориальных единицах Украины из 27-ми.
В то же время оппозиция заявила, что закон принят с нарушениями, ряд депутатов отозвали свои голоса.
Принятие закона повлекло гражданские акции протеста, в частности, из-за митинга противников закона и столкновения с милицией 4 июля была перенесена пресс-конференция Президента Виктора Януковича в Украинском доме в Киеве.
После этого лидеры оппозиции заявили, что председатель ВР Владимир Литвин на встрече с ними пообещал, что не подпишет языковой закон.
В то же время, пресс-секретарь спикера Виктория Шведова отметила, что В.Литвин никого не уполномочивал делать заявления о том, что он не подпишет языковой закон. Она подчеркнула, что подписание В.Литвиным закона возможно лишь при условиях четкого соблюдения норм закона о Регламенте, который содержит четкую процедуру рассмотрения законопроектов и их подготовки на подпись руководителю парламента.
5 июля лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявил, что фракция обратится в суд в случае, если В.Литвин не подпишет языковой закон.
В свою очередь, оппозиционеры заявили, что будут судиться с В.Литвиным в случае подписания им языкового закона.