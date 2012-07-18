Кивалов заявляет, что на языковой теме спекулирует оппозиция

Об этом говорится в комментарии С.Кивалова, переданном агентству УНИАН.

В частности, относительно акции протеста против данного закона, которая проходит под Украинским домом в Киеве, С.Кивалов сказал: «Для чего защищать то, чему никто и не думал угрожать? Ведь украинский был и остается единственным в Украине государственным языком. И другие варианты Законом «Об основах государственной языковой политики» не рассматривались. Но откуда об этом знать митингующим, ведь текста закона они в глаза не видели. Оппозиция отстаивает не язык, а возможность спекулировать на языковой теме на каждых выборах».

Как сообщал УНИАН, 3 июля Верховная Рада приняла Закон «Об основах государственной языковой политики», инициированный народными депутатами от Партии регионов С.Киваловым и Вадимом Колесниченко. Он был принят 248 голосами.

Законом предусмотрено, что русский язык станет региональным в 13 административно-территориальных единицах Украины из 27-ми.

В то же время оппозиция заявила, что закон принят с нарушениями, ряд депутатов отозвали свои голоса.

Принятие закона повлекло гражданские акции протеста, в частности, из-за митинга противников закона и столкновения с милицией 4 июля была перенесена пресс-конференция Президента Виктора Януковича в Украинском доме в Киеве.

После этого лидеры оппозиции заявили, что председатель ВР Владимир Литвин на встрече с ними пообещал, что не подпишет языковой закон.

В то же время, пресс-секретарь спикера Виктория Шведова отметила, что В.Литвин никого не уполномочивал делать заявления о том, что он не подпишет языковой закон. Она подчеркнула, что подписание В.Литвиным закона возможно лишь при условиях четкого соблюдения норм закона о Регламенте, который содержит четкую процедуру рассмотрения законопроектов и их подготовки на подпись руководителю парламента.

5 июля лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявил, что фракция обратится в суд в случае, если В.Литвин не подпишет языковой закон.

В свою очередь, оппозиционеры заявили, что будут судиться с В.Литвиным в случае подписания им языкового закона.