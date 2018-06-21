Владимир Арьев: Дедовщины в блоке НУ–НС я не ощущаю

На то, чтобы взять интервью с десятым номером в списке НУНС, мне пришлось потратить почти день. Генеральный продюсер центра «Закрытая зона» в это время ездил по Сумской области, а потому то появлялся в мобильном телефоне, то пропадал из зоны доступности. - Тяжелые поездки?

- Да. Я уже последние две недели на Сумщине, а вообще это уже двенадцатая моя область. Пробуду здесь, вместе с двумя своими помощниками, до двадцать восьмого числа.

- С чем идете к людям? - Стараемся встретиться с максимальным количеством людей, доезжаем до самых отдаленных сел.

- Это чувствуется… - Мы рассказываем о том, что собой представляет блок НУ–НС, приводим факты действий нынешнего правительства Януковича, социалистов и коммунистов. Доносим нашу программу спасения Украины. Выслушиваем людей, их проблемы, чтобы потом на этой основе строить свою законотворческую деятельность.

- Как вас встречают?

- Очень хорошо. Только часто на встречи приходят представители сил оппонентов. Они задают каверзные вопросы, но, как правило, у них мало аргументов, тогда они начинают что-то кричать. Тогда уже другие люди начинают их одергивать, просят себя вести цивилизованно. Я же стараюсь отвечать на все вопросы, не смотря на то, кем и как они заданы.

- Демонстрируешь ли в поездках свои фильмы?

- Да. Вот в Сумскую область привез свой фильм «Донецкая мафия. Перезагрузка». Он будет идти как на областном канале, так и на районных.

- С чем ты идешь в парламент именно как журналист? - Иду, чтобы работать в комитете с коррупцией и организованной преступностью. То есть буду заниматься тем, чем занимался в своей передаче «Закрытая зона», только уже на парламентском уровне. Думаю, относительно политики в области масс-медиа буду сотрудничать со своим коллегой по демократическому блоку бютовцем журналистом Андреем Шевченко. Надеюсь, мы проведем закон об общественном телевидении, который будет направлен на разгосударствление СМИ, в том числе коммунальных. Будем добиваться того, чтобы сделать из них общественные.

- Насколько я знаю, нынешний премьер-министр Янукович против такой реорганизации.

- Естественно. Он не хочет, чтобы СМИ принадлежали местной общественности. Ведь СМИ легче контролировать через своих людей, особенно там, где его городские и областные советы. Нам же важно сделать так, чтобы эти СМИ попали не в частные руки. Они должны принадлежать не власти, какой бы она ни была, а общественности. У каждого из этих СМИ должен быть наблюдательный совет, состоящий из представителей городской и областной общественности. И ни в коем случае никакая политическая сила не должна диктовать политику СМИ.

- Насколько известно, трудовые коллективы этих СМИ очень консервативны. Они не хотят меняться и ничего менять в своей работе. И потому вопрос кадровых изменений будет поставлен, если вам удастся осуществить свою программу. Не будет ли в таком случае обиженных? - Основную скрипку в кадровых вопросах будет играть именно общественность. За это уже у нее надо будет спрашивать.

- Как к тебе относятся твои коллеги по блоку, воспринимают ли как новичка, ведь ты впервые идешь в парламент.

- Меня никто не рассматривает как новичка, хотя я в политике вроде бы и новый человек. Они меня знают как достаточно опытного специалиста в своей сфере. Отношение как деда к молодому я ни разу не ощущал.

- Как думаешь, сколько голосов возьмет НУ–НС?

- Согласно Закону о выборах данные социологии обнародовать сейчас нельзя. Но могу точно сказать: Блок НУ–НС набирает большинство голосов вместе с Блоком Юлии Тимошенко.

Антон Зикора