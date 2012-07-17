Турчинов не исключает новых провокаций против Тимошенко
Первый зампредседателя партии «Батькивщина» Александр Турчинов не исключает новых провокаций власти против Юлии Тимошенко.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве.
«Провокации против нее (Ю.Тимошенко – УНИАН), к сожалению, продолжаются. По-видимому, дня не было за время ее пребывания за решеткой, чтобы против нее не было провокаций. Мы видим с вами, что, с одной стороны, поставлена задача через подконтрольные судебные органы ускорить вопрос относительно одного дела против Тимошенко, и с другой стороны - перед высшим кассационным судом поставлена противоположная задача: в нарушение Конституции и законодательства, тормозить принятие решения», - сказал А.Турчинов.
По его мнению, невзирая на то, что это два противоположных решения, такие задачи поставлены людям, работающим в судебной системе.
«Они начали уже реальные провокации (против Ю.Тимошенко – УНИАН): какие-то там пилюли, я не удивлюсь, когда они под кроватью найдут еще ружье, из которого был убит Кеннеди. То есть провокации могут быть. Другой вопрос - усиление провокаций, к сожалению, происходит потому, что они уже устали играть в лечение, и будут ломать этот процесс», - убежден А.Турчинов.