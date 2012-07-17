Турчинов не исключает новых провокаций против Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве.

«Провокации против нее (Ю.Тимошенко – УНИАН), к сожалению, продолжаются. По-видимому, дня не было за время ее пребывания за решеткой, чтобы против нее не было провокаций. Мы видим с вами, что, с одной стороны, поставлена задача через подконтрольные судебные органы ускорить вопрос относительно одного дела против Тимошенко, и с другой стороны - перед высшим кассационным судом поставлена противоположная задача: в нарушение Конституции и законодательства, тормозить принятие решения», - сказал А.Турчинов.

По его мнению, невзирая на то, что это два противоположных решения, такие задачи поставлены людям, работающим в судебной системе.

«Они начали уже реальные провокации (против Ю.Тимошенко – УНИАН): какие-то там пилюли, я не удивлюсь, когда они под кроватью найдут еще ружье, из которого был убит Кеннеди. То есть провокации могут быть. Другой вопрос - усиление провокаций, к сожалению, происходит потому, что они уже устали играть в лечение, и будут ломать этот процесс», - убежден А.Турчинов.