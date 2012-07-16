ПР: американские технологи пытаются удержать внимание украинцев к Тимошенко

Об этом заявил народный депутат от Партии регионов Владислав Лукьянов, комментируя заявление мужа Ю.Тимошенко относительно якобы давления власти на родственников экс-премьера, сообщили УНИАН в пресс-службе ПР.

«Истории от американских политтехнологов о секретных операциях спецслужб и «вербовке» несовершеннолетних родственников семьи Ю.Тимошенко уже напоминают голливудские триллеры, которые вызывают если не удивление, то смех у украинского зрителя», - сказал парламентарий.

По его словам, над заявлениями адвоката Ю.Тимошенко и ее мужа работают люди, которые «ничего не понимают в менталитете украинского народа». «Если уж на то пошло, то сегодня украинской СБУ есть чем заниматься. И уже точно не Тимошенко, которая отбывает свое законно полученное наказание», - добавил народный депутат.

«Завтра американские фантазеры, которым муж Тимошенко ежемесячно платит сотни тысяч честно заработанных долларов, расскажут о подготовке украинскими спецслужбами террористических актов в харьковской больнице и в Качановской колонии», - заметил политик.

«Я считаю, что весь этот бред имеет целью лишь одну задачу – не дать украинскому обществу забыть о Тимошенко. Но, поверьте, о ней и так еще долго будет помнить каждый гражданин нашей государство, который сегодня вынужден втрое переплачивать за потребленный газ, а также еще большее количество людей, которые стали жертвами махинаций ее компании ЕЭСУ в 90-х годах», - резюмировал В.Лукьянов.

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Как сообщал УНИАН, муж Ю.Тимошенко заявил, что властями Украины «выданы указания собирать сведения обо всех родственниках экс-премьера и обеспечивать давление на них» с целью получения свидетельств о причастности к убийству Евгения Щербаня.

"В ход идут запугивание, угрозы, давление. Давление оказывается даже на несовершеннолетних. Так где же ваша совесть, господин Пшонка? Почему Ваша совесть не проснется, чтобы расследовать деятельность правительства Януковича за 2006-2007 годы по отчету Контрольно-ревизионного управления за причиненный ущерб государству более чем в 10 млрд долларов, который был передан в Генеральную прокуратуру Украины в 2008 году?", - обращается А.Тимошенко к генпрокурору Виктору Пшонке.