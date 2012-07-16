Тимошенко: Если будем молчать, то начнут душить газом в концлагерях

Об этом идет речь в комментарии Ю.Тимошенко, обнародованном на ее сайте.

«Сегодня, по команде Виктора Януковича, его отморозки плеснули химическим веществом в глаза и лицо моего защитника Сергея Власенко. Нормальный человек ужаснется от этого бесчеловечного поступка», - отметила Ю.Тимошенко.

«Это не хулиганская выходка, это наглая демонстрация вседозволенности, попытки запугать тех, кто имеет честь и достоинство и не собирается покоряться дикарским правилам, по которым живет власть Януковича», - считает экс-премьер.

По ее убеждению, граждане не имеют права молча наблюдать за тем, как «режим пытается превратить общество в животный мир». «Если все будем молчать, то завтра тех, кто не покоряется законам стаи, начнут душить газом в концлагерях», - отмечает экс-премьер.

Ю.Тимошенко заметила, что «всем уже давно понятно, что при власти криминальная группировка», но, по ее убеждению, еще есть шанс выбросить их из политики и Украины».

«Это возможно. Так будет. Просто не нужно молча наблюдать за внедрением бесчеловечных правил жизни», - отмечает Ю.Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 июля, возле больницы «Укрзализныци» в Харькове неизвестная женщина облила зеленкой С.Власенко.

У него полностью было облито зеленкой лицо и футболка.

С.Власенко заявил, что обратится в милицию с официальным заявлением по поводу нападения.

«Я оформлю заявление в соответствии с требованиями действующего законодательства. Я видел, кто это сделал. Это женщина лет 22-25, невысокого роста, темные волосы, молодая», - сказал он.

Ранее, 13 июля, вблизи этой же больницы неизвестный бросил в сторону автомобиля С.Власенко пол-литровую бутылку из-под сока, наполненную зеленой жидкостью, похожей на зеленку.