Олимпийскому выделили еще почти 100 миллионов: «на проведение Евро-2012»

Анонс о госзакупках разместил "Вестник государственных закупок".

Закупка будет проведена у одного участника, пишет Украинская правда.

Речь идет о дополнительных работах по строительству и обустройству функциональных зон и схем планирования пешеходно-транспортных путей с размещением автостоянок и объектов общественного обслуживания для "проведения финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу на прилегающих к НСК "Олимпийский" территориях (ул. Красноармейская, 55 в Печерском районе г.Киева)".

Работы выполнит ООО "Производственно-строительная компания "Центрэнергострой"

Как сообщали "Наші гроші" после назначения Бориса Колесникова вице-премьером по вопросам Евро-2012 компания "Центрэнергострой" уже получила подряды на сумму 332 млн грн. на обустройство территории вокруг НСК "Олимпийский".