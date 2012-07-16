В ПР думают, что Яценюк проводит рейдерский захват Батькивщины

Об этом она заявила в комментарии, текст которого передан УНИАН пресс-службой Партии регионов.

По словам Ю.Ковалевской, А.Яценюк, который еще недавно заявлял, что «политик не может не быть членом политической партии, потому что иначе он не несет никакой ответственности перед избирателями», «бросил свой «Фронт Змін» и переметнулся в список «Батькивщини».

«Пока сложно ответить, что это – рейдерский захват «Батькивщини» изнутри «безответственным беспартийным» А.Яценюком или предательство однопартийцев и перебежка к тем, с кем ему на сегодня быть выгоднее. Истинные намерения А.Яценюка станут понятны уже после выборов», - считает депутат.

«Это не объединение политических сил, это – объединение «Батькивщини» с А.Яценюком и несколькими его приближенными», - добавила она.

Ю.Ковалевская уверена, что если бы речь действительно шла о создании объединенной оппозиции, то более логичным было бы полное слияние партий на базе одной из них, а в данном случае партия «Фронт Змін» остается отдельной политической силой, только без А.Яценюка, который в это время пройдет в Верховную Раду по списку чужой партии и уже в новом парламенте «объединенная оппозиция» опять разъединится и разойдется по разным фракциям.

«А, возможно, и не разъединится. И тогда окажется, что беспартийный А.Яценюк прекрасно себя чувствует в рядах фракции «Батькивщини», а партия «Фронт Змін» попросту осталась на обочине политической жизни - вот и все объединение. В таком случае, чем А.Яценюк отличается от других своих коллег, которых упорно называют «тушками»?» - сказала Ю.Ковалевская.

Парламентарий также призвала избирателей повнимательнее присмотреться к политическим деятелям, которые еще до прохождения в парламент демонстрируют готовность «перебегать под более привлекательные знамена, которые предают своих единомышленников и быстро забывают свои же слова и предвыборные обещания».

«Наличие во главе списка так называемой объединенной оппозиции беспринципного перебежчика А.Яценюка наиболее точно характеризует это лицемерное объединение», - отметила Ю.Ковалевская.

Как сообщал УНИАН, 14 июля съезд партии «Фронт Змін» прекратил членство А.Яценюка в этой политической силе на время парламентских выборов.

В частности, согласно решению, членство лидера «Фронта Змін» А.Яценюка в партии прекращается в связи с участием в выборах в Верховную Раду в рамках Объединенной оппозиции на базе Всеукраинского объединения «Батькивщина».

Таким образом, председатель Совета Объединенной оппозиции «Батькивщина» А.Яценюк идет на парламентские выборы как беспартийный, председатель общественной организации «Фронт Змін».