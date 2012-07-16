Власенко: В больнице блок Тимошенко заваривают решеткой (фото)

16:26, 16 июля 2012
Политика
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В больнице «Укрзализныци» в Харькове на 9-м этаже, где находится палата экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, начали наваривать дополнительные решетки.

Власенко говорит, что так обеспечивают возможность вывоза Тимошенко, фото byut.com.ua

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед больницей заявил защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко.

Он продемонстрировал журналистам на телефоне фотографии, сделанные на 9-м этаже.

По мнению С.Власенко, дополнительные решетки свидетельствуют о продолжении подготовки спецоперации по выписке Ю.Тимошенко и возвращении ее в Качановскую исправительную колонию.

«Я хочу отметить, что власть действительно и реально боится рассмотрения дела Ю.Тимошенко в Европейском суде по правам человека. Понимая, что, возможно, они не успеют перевести Ю.Тимошенко в Качановскую колонию перед началом рассмотрения дела об «устных указаниях 1996 года», я имею в виду дело, которое рассматривается в Харькове, они сегодня начали наваривать дополнительные решетки на 9-м этаже, где находится Ю.Тимошенко, то есть они блокируют любые возможные действия, которые могут препятствовать незаконному вывозу Ю.Тимошенко на суд 23 июля», - сказал С.Власенко.

По словам защитника, решетки будут навариваться на 9-м этаже со стороны лестничной клетки перед дверью, которая отделяет блок, где лечится Ю.Тимошенко, от входов.

«Это делается для того, чтобы блокировать прибытие народных депутатов, как это было 10 июля», - отметил С.Власенко.

По его мнению, власть пытается вынести приговор Ю.Тимошенко по делу относительно ЕЭСУ до начала рассмотрения жалобы экс-премьера в Европейском суде по правам человека.

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