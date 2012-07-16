Власенко: В больнице блок Тимошенко заваривают решеткой (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед больницей заявил защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко.

Он продемонстрировал журналистам на телефоне фотографии, сделанные на 9-м этаже.

По мнению С.Власенко, дополнительные решетки свидетельствуют о продолжении подготовки спецоперации по выписке Ю.Тимошенко и возвращении ее в Качановскую исправительную колонию.

«Я хочу отметить, что власть действительно и реально боится рассмотрения дела Ю.Тимошенко в Европейском суде по правам человека. Понимая, что, возможно, они не успеют перевести Ю.Тимошенко в Качановскую колонию перед началом рассмотрения дела об «устных указаниях 1996 года», я имею в виду дело, которое рассматривается в Харькове, они сегодня начали наваривать дополнительные решетки на 9-м этаже, где находится Ю.Тимошенко, то есть они блокируют любые возможные действия, которые могут препятствовать незаконному вывозу Ю.Тимошенко на суд 23 июля», - сказал С.Власенко.

По словам защитника, решетки будут навариваться на 9-м этаже со стороны лестничной клетки перед дверью, которая отделяет блок, где лечится Ю.Тимошенко, от входов.

«Это делается для того, чтобы блокировать прибытие народных депутатов, как это было 10 июля», - отметил С.Власенко.

По его мнению, власть пытается вынести приговор Ю.Тимошенко по делу относительно ЕЭСУ до начала рассмотрения жалобы экс-премьера в Европейском суде по правам человека.