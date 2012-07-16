У Тимошенко на теле появилась сыпь

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед больницей сказал защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко, комментируя информацию российских СМИ о том, что у Ю.Тимошенко появились высыпания.

«Я не имею полномочий комментировать нюансы, но эту информацию я могу полностью подтвердить», - сказал С.Власенко.

Справка УНИАН. Ю.Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых соглашений с Россией в 2009 году. С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая из-за ухудшения здоровья Ю.Тимошенко находится на лечении в больнице «Укрзалізниця» в Харькове (у нее диагностирована межпозвоночная грыжа).