Коммунисты заверяют, что о спикерстве для Мартынюка еще не думали

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на пресс-конференции лидер КПУ Петр Симоненко, отвечая на вопрос журналистов относительно возможности избрания А.Мартынюка спикером.

Он отметил, что в партии «просто не обсуждали эту проблему».

По словам лидера коммунистов, на сегодняшний день партия и фракция еще не определились относительно голосования за отставку В.Литвина.

Как сказал П.Симоненко, когда такой вопрос будет включен в повестку дня, тогда КПУ определится, как голосовать.

«Это будет коллегиальное решение, которое будет принимать президиум ЦК КПУ», - добавил он.

По его словам, лишь после того, как будет решен вопрос относительно В.Литвина, тогда и будут рассматриваться кандидатуры на данную должность.

Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Владимир Литвин подал в отставку после принятия языкового закона. Спикер заявил, что не подпишет данный документ, скандально принятый большинством в его отсутствие 3 июля.

6 июля ВР отказалась рассматривать заявление В.Литвина об отставке. Включение этого вопроса в повестку дня не поддержал ни один из депутатов.