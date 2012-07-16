Муж Тимошенко говорит, что власть давит даже на несовершеннолетних родственников

Об этом говорится в распространенном официальным сайтом Ю.Тимошенко заявлении Александра Тимошенко в связи с высказываниями генерального прокурора Виктора Пшонки относительно назначения судмедэкспертизы для выяснения состояния здоровья экс-премьера.

"Нынешние реалии в Украине еще раз подчеркивают, что власть находится у черты, при переходе которой наступает конфронтация с украинским народом. Осуществляется наступление власти на украинский язык, уничтожение демократических свобод, достигнутых народом во время Помаранчевой революции, существенно ухудшается экономическая ситуация. Люди с каждым днем живут все хуже и хуже. Растет задолженность по заработной плате, в частности, в промышленности она достигает более 1 млрд грн. И кто же после этого должен иметь совесть?" - заявил А.Тимошенко.

По его мнению, вместо того, чтобы консолидировать и развивать страну, нынешние власти с каждым днем усиливают политические репрессии, разжигают междунациональную и межконфессиональную вражду. "Осознавая, что рейтинги нынешней власти катастрофически падают, режим Януковича усиливает давление на судебные органы и прокуратуру относительно дел лидера оппозиции Ю.Тимошенко, оттягивает их и занимается новыми фальсификациями", - добавил он.

"Янукович и его кум Пшонка делают все для того, чтобы затянуть рассмотрение дела Юлии Тимошенко в Европейском суде. Результат решения Европейского суда им известен - невиновна. Так же, как Европейский суд принял решение по делу Юрия Луценко. Власти дрожат при упоминании только самого имени Тимошенко, потому, что это Настоящий Лидер, появление которого среди народа мгновенно вызовет народную революцию и свержение действующего режима", - убежден А.Тимошенко.

По словам мужа Ю.Тимошенко, властью Украины «изданы указания собирать сведения обо всех родственниках экс-премьера и обеспечивать давление на них» с целью получения свидетельств относительно причастности к убийству Евгения Щербаня.

"В ход идут запугивание, угрозы, давление. Давление оказывается даже на несовершеннолетних. Так где же ваша совесть, господин Пшонка? Почему Ваша совесть не проснется, чтобы расследовать деятельность правительства Януковича за 2006-2007 годы по отчету Контрольно-ревизионного управления за причиненные убытки государству более чем в 10 млрд долларов, который был передан в Генеральную прокуратуру Украины в 2008 году?", - обращается А.Тимошенко к В.Пшонке.

"Где Ваша совесть, когда сейчас идут массовые хищения в Национальном банке, нефтегазовой сфере, по объектам Евро? А куда вы смотрели, когда за 2 года из страны вывезли 52 млрд евро?!", - подчеркивает А.Тимошенко.

Муж Ю.Тимошенко призывает украинцев не верить ни одному слову власти. "Кругом одна ложь. Европа уже даже не реагирует на это – смотрит с отвращением и пренебрежением. Ни один Президент мира, кроме Лукашенко и вечером Путина, не поздравил Януковича с Днем рождения. Это уже полное прозрение. Прекратите своеволие и издевательство. Впереди у власти - бездна! Страхи Януковича только усилятся и стены «Межигорья» уже не помогут", - убежден муж Ю.Тимошенко.

***

Как сообщал УНИАН, 11 июля генеральный прокурор В.Пшонка заявил, что поддерживает решение суда о проведении судмедэкспертизы для выяснения состояния здоровья экс-премьер-министра Ю.Тимошенко.

В.Пшонка отметил, что Ю.Тимошенко "нужно иметь совесть". "Если бы уважала закон Тимошенко и все, кто возле нее, – то уже начался бы судебный процесс", - добавил он.

По его словам, «кому-то очень хочется, чтобы Тимошенко болела и никогда не начался судебный процесс». «Разве это правильно - затягивать судебный процесс? Лечение должно быть без конкретной даты завершения, что ли?», - спрашивает В.Пшонка.

«Мое мнение... то, что поставлен вопрос о состоянии здоровья экспертному учреждению, – это очень правильно», - заявил генпрокурор.