Вехи недели. Путин без такта, Литвин без перспектив, Черновецкий без забот

Визит Владимира Путина в Крым трудно назвать подарком для Виктора Януковича, отметившего 62-летие 9 июля в формате «рабочего отпуска». Владимир Владимирович не просто опоздал на несколько часов в Ливадийский дворец, где его ждал украинский коллега, но и показательно завернул по пути на межгосударственные переговоры в лагерь байкеров, возглавляемых Хирургом.

Не менее демонстративным выглядел ужин с Виктором Медведчуком, состоявшийся после непродолжительных российско-украинских переговоров на высшем уровне. Двое кумовей пообщались между собой куда конструктивнее и раскованнее, чем Путин и Янукович, в очередной раз договорившиеся договариваться. По крайней мере, Виктор Владимирович все активнее продвигает в информационном пространстве страны тезис о том, что евроинтеграция является не единственно возможным путем для нашей страны.

За честь Украины поспешил вступить Виктор Балога, раскритиковавший поведение лидера России. Виктор Иванович выдал смачную порцию нелицеприятных оценок поведения властелина Кремля в Крыму, заметив, что «гостеприимных украинцев трясло». Такой всплеск вольнодумства объясняется не столько патриотизмом, сколько тем, что Балога собирается баллотироваться по одномандатному округу на родном Закарпатье. У него, судя по всему, будет возможность разыграть перед избирателями карту внутренней оппозиционности.

Возможность продемонстрировать, что защита украинского языка для него важнее спикерского кресла, подарил Владимиру Литвину Конституционный Суд. Обладатели бордовых мантий с потрясающей оперативностью приняли решение о том, что усложненная процедура избрания и увольнения председателя Верховной Рады не соответствует Основному Закону страны. Теперь парламентское большинство, в которое входит и фракция Народной партии, возглавляемой Литвином, может довольно легко собрать 226 голосов, если Владимир Михайлович и дальше будет упорствовать в отрицании необходимости подписания «языкового» закона. Не исключено, что это произойдет в конце июля – начале августа, во время внеочередной парламентской сессии. Для самого спикера расставание с креслом в парламентском президиуме может стать катапультой в следующий созыв законодательного органа. Правда, высока вероятность, что он станет в нем заднескамеечником.

Продолжает демонстрировать чувство завышенной собственной значимости Виктор Ющенко. Он назвал себя самой большой проблемой для объединенной оппозиции и дал понять, что способен повлиять на Виктора Януковича в вопросе ветирования усиления позиций русского языка. Пока политики, называющие себя оппозиционными, играют мускулами языков, голодающие в защиту украинского активисты у Украинского дома реальной поддержки от них не получают.

Между делом, Виталий Кличко после непродолжительного мелькания среди защитников украинского, представил список кандидатов от «УДАРа» по мажоритарным округам. Претендующий на 15-процентный результат по партийным спискам политик, по его словам, готов «тащить за уши» соратников, чтобы заставить их выполнять свои обязательства.

Кассация по «газовому делу» Юлии Тимошенко перенесена в очередной раз, теперь – на середину августа. Сама Юлия Владимировна, которую считают лидером оппозиции около 40% опрошенных Центром Разумкова, становится все менее заметной в информационном пространстве. Власть устами генпрокурора Виктора Пшонки дала понять, что Тимошенко пора «иметь совесть» и перестать уклоняться от судебного процесса. Защитник лидера «Батькивщины» Сергей Власенко в ответ пообещал, что его подзащитная обязательно станет депутатом седьмого созыва Верховной Рады.

Обнулил свои обязательства перед киевлянами Леонид Черновецкий – Киевсовет 110 голосами удовлетворил его прошение об отставке. Леонид Михайлович практически сразу объявил о создании инвестиционного фонда с капиталом в 750 миллионов долларов, полученных после продажи «Правэкс-банка». Рассчитывать на скорое проведение новых выборов в столице не стоит, поскольку сохранение статус-кво в Киеве объективно на руку всем основным политическим игрокам.

Евгений Магда