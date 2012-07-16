Черновецкий может «всплыть» в парламенте

Политики и эксперты разошлись в видении дальнейшей судьбы экс-мэра Киева Леонида Черновецкого - ему пророчат как тюремные нары, так и продолжение яркой политической карьеры. Об этом пишет ТСН.

Как известно, в день своей отставки с поста мэра Киева, Леонид Черновецкий объявил о создании Международного инвестиционного фонда Черновецкого. Означает ли это, что он будет теперь заниматься исключительно бизнес-проектами?

Депутат Киевсовета (фракция БЮТ-Батькивщина) Александр Бригинец в этом очень сомневается. "Думаю, что Черновецкий будет баллотироваться в Верховную Раду. Потому что самые яркие его представители, такие как Алла Шлапак и Олесь Довгий, которые были флагом Черновецкого в Киевсовете, идут в Верховную Раду. У меня складывается впечатление, что Черновецкий и его ближайший круг намерен в Верховной Раде и создать свою небольшую космическую группу ".

А вот у нардепа Владимира Бондаренко совершенно другой прогноз. Он уверен, что Черновецкий на сегодняшний день не может быть публичным политиком. "На мой взгляд, это совершенно очевидно. Сегодня он может себе позволить жить, где захочет и как захочет. Но когда придет в Украину нормальная власть, которая будет просматривать разбазаривание киевских земель, уничтожение культурно-исторических памятников, к нему вернутся. И вернуться достаточно серьезно ", - отметил он.

Зорян Шкиряк также считает, что рано или поздно за Леней-Космосом придут. "Ждет его тюрьма? Тюрьма его точно ждет, если к власти придут оппозиционные силы. Если он даже уедет куда-то заграницу, он все равно будет объявлен в международный розыск. Его поймают и посадят. Тот уровень ущерба, который он нанес, просто не может оставаться безнаказанным ".

Лишь политолог Дмитрий Выдрин уверен, что у Черновецкого все будет замечательно. "Он уже давно работает в режиме спама. Он не политик, а политический спам. А спаму все равно. Его удаляют с одного компьютера, он возникает на другом компьютере. Он обязательно где-то возникнет в какой-то политической силе, поэтому полностью зачистить спам невозможно. В его нише у него просто нет конкуренции. Думаю, он вполне может зайти в Раду. Потому что спам неизлечим и непреодолим ", - считает политолог.