Улицу Сагайдачного сделают пешеходной

Об этом сообщил заместитель председателя Подольской районной в г.Киеве администрации по вопросам развития территорий Александр Королюк, сообщает газета " Хрещатик".

«Генеральным планом до 2025 года предусмотрено сделать улицу Сагайдачного пешеходной. Эта улица переходит в Контрактовую площадь, здесь люди смогут отдыхать. Что касается Контрактовой площади, то для многих людей слово «реконструкция» звучит, будто придут строители и начнут все ломать, что-то строить. Поэтому я бы лучше использовал слово «благоустройство». Над этим вопросом мы работаем уже более двух лет, в первую очередь - над вопросом замены инженерных сетей: здесь и теплотрасса, и газ, и водоотвод, и высоковольтные линии, и трамвайные развязки. Мы поменяли все инженерные сети на Андреевском спуске, собрали оттуда дождевую воду - она ​​теперь стекает в один коллектор как раз под Контрактовой площадью. При сильных дождях он не справляется - а это подтопление подвалов, коммуникаций », - подчеркнул он.

Александр Королюк также сообщил, что в Подольском районе ведутся работы и по ремонту асфальтового покрытия улиц. В частности, в прошлом году положили новый асфальт по улицам Введенской, частично - Ярославской, проспекту Свободы.