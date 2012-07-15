Клюев говорит, что Украина примет в этом году участие в 13 военных учениях

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев, комментируя начало военно-морских учений "Си Бриз-2012", которые проходят в Одесской области, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

А.Клюев отметил, в этих учениях представители армий 17 стран мира в береговом, морском и авиационном компонентах отрабатывают ряд задач, связанных с противодействием международному пиратству, ликвидацией последствий стихийных бедствий и оказанием гуманитарной помощи.

В этом году в международных учениях «Си Бриз», которые уже много лет проводят Украина и США, впервые принимают участие Объединенные Арабские Эмираты, Алжир, Бангладеш и Катар.

Секретарь СНБОУ напомнил, что в июле во Львовской области состоятся еще одни украинско-американские учения «Рэпид Трайдент», а также в Николаевской области - украинско-белорусско-российские учения «Славянское содружество-2012». В этом же месяце в Болгарии начнутся многонациональные учения «Ротационные силы Черноморского региона-2012».

По его словам, если не учитывать масштабного взаимодействия с иностранными коллегами в рамках подготовки к проведению в Украине и Польше футбольного чемпионата, всего в 2012 году Украина примет участие в 13 крупных международных учениях.

А.Клюев напомнил, что в мае украинские военнослужащие уже приняли участие в совместных российско-украинских учениях ВМС «Фарватер мира-2012», а также в многонациональных командно-штабных учениях с привлечением войск «Кооператив Лонгбоу/Лансер-2012» в Македонской Республике.

Кроме этого, запланировано проведение ежегодных российско-украинских и белорусско-украинских учений сил ПВО, а также участие наших военных в других многонациональных учениях на территории Германии, Румынии, Польши и Литвы, отметил секретарь СНБО Украины.