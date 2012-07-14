Свобода: не остается другого, как самоорганизоваться для сопротивления

Об этом в комментарии УНИАН сообщил руководитель фракции ВО «Свобода» в Черновицкой областные совету, и.о. председателя облорганизации партии «Свобода» Назар Горук.

По его словам, в форуме примут участие депутаты советов разных уровней. Основная цель проведения мероприятия – защита украинского языка.

«Власть показала свое истинное отношение к святым для каждого украинца ценностям. Мы также стали свидетелями безразличия провластных буковинских депутатов к крайне важным событиям в стране. Наши соседи в Тернопольской, Ивано-Франковской областях, во Львове, имея в советах большинство оппозиционеров, смогли дать надлежащий отпор украиноненавистникам и взять на себя ответственность за социально-политическое состояние в своих областях», - отметил Н.Горук.

По его словам, в Черновицкой области, благодаря власти и подконтрольным ей депутатам местных советов, искажено волеизъявление общества. Руководство области в ручном режиме контролирует деятельность несознательных депутатов.

«Исходя из этого, оппозиции не остается ничего другого, как самоорганизовываться для сопротивления антиукраинскому режиму. В связи с бездеятельностью руководства областного совета мы вынуждены брать инициативу в свои руки», - подчеркнул Н.Горук.