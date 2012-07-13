Губернатор не намерен идти в депутаты
23:45, 13 июля 2012Политика
1255 0
Глава Ровенской облгосадминистрации Василий Берташ не намерен участвовать в предстоящих парламентских выборах.
Василий Берташ
Об этом В.Берташ сказал в интервью Ровенской ОГТРК, комментируя информацию о его возможном баллотировании в одном из мажоритарных округов в области.
"Если я сказал нет - значит нет. У меня есть работа. И для меня, как для председателя, важно, чтобы в Верховную Раду пришли те депутаты, у которых слова не расходятся с делом", - отметил председатель ОГА.
Глава Ровенской ОГА, руководитель областной организации Партии регионов В.Берташ был народным депутатом Украины 5-го созыва - с мая 2006 по ноябрь 2007 г. В 2002-2005 гг. был первым заместителем председателя, а в январе 2010 г. назначен председателем ОГА.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter