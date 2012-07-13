Губернатор не намерен идти в депутаты

Об этом В.Берташ сказал в интервью Ровенской ОГТРК, комментируя информацию о его возможном баллотировании в одном из мажоритарных округов в области.

"Если я сказал нет - значит нет. У меня есть работа. И для меня, как для председателя, важно, чтобы в Верховную Раду пришли те депутаты, у которых слова не расходятся с делом", - отметил председатель ОГА.

Глава Ровенской ОГА, руководитель областной организации Партии регионов В.Берташ был народным депутатом Украины 5-го созыва - с мая 2006 по ноябрь 2007 г. В 2002-2005 гг. был первым заместителем председателя, а в январе 2010 г. назначен председателем ОГА.