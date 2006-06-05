Гайсинский настаивает на возбуждении уголовного дела в отношении Луценко

Прокурор Киевской области Юрий ГАЙСИНСКИЙ 29 мая обратился к генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО с просьбой возбудить уголовное дело в отношении министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО за разглашение им данных досудебного следствия в деле об инциденте, который произошел с Бориспольским межрайонным прокурором Александром КУЗОВКИНЫМ, и будет настаивать, чтобы это дело было возбуждено.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ГАЙСИНСКИЙ заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Я буду настаивать, чтобы генеральный прокурор дал поручение о возбуждении уголовного дела в отношении Ю.ЛУЦЕНКО» по ч. 2 ст. 387 Уголовного кодекса Украины (разглашение данных досудебного следствия или дознания), - сказал прокурор Киевской области.

По словам Ю.ГАЙСИНСКОГО, поступить таким образом его побудили заявления Ю.ЛУЦЕНКО 26 мая в Днепропетровске, в которых он обвинил А.КУЗОВКИНА «в шантаже Президента и общественности Украины» и причастности «к этому шантажу» прокурора Киевской области Ю.ГАЙСИНСКОГО. «Единственным, кто постоянно повторял для СМИ информацию о непричастности Андрея ЮЩЕНКО, был Ю.ЛУЦЕНКО», - говорится в заявлении, зачитанном Ю.ГАЙСИНСКИМ. По убеждению Ю.ГАЙСИНСКОГО, таким образом министр внутренних дел «во-первых, в очередной раз обвинил прокуратуру, которая мешает министру работать», во-вторых «еще раз привлек внимание Президента и общественности к себе как к единственному защитнику Президента». Впрочем, отметил Ю.ГАЙСИНСКИЙ, «в условиях формирования нового правительства действия ЛУЦЕНКО полностью понятны».

Отвечая на вопрос журналистов, будет ли он обращаться с иском в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации, прокурор Киевской области ответил: «Намерен отстаивать свои честь и достоинство всеми доступными законом средствами, несмотря на то, какое решение примет генпрокурор».

Комментируя заявление Ю.ЛУЦЕНКО о том, что прокурор Киевской области не отвечает занимаемой должности и должен быть освобожден, Ю.ГАЙСИНСКИЙ сказал, что считает слова министра не правдой. Кроме того, по мнению Ю.ГАЙСИНСКОГО, Ю.ЛУЦЕНКО фактически «сознался, что был простым стукачом, заявляя руководству государства, что прокурор Киевской области что-то не то и не так делает». По убеждению Ю.ГАЙСИНСКОГО, «министр внутренних дел должен быть образцом исполнения требований действующего законодательства». «Я публично выступаю против ЛУЦЕНКО, потому что он позорит людей, унижает их честь и достоинство. За время работы прокурором я не допускал таких унижений даже по отношению к преступникам. Однако и себя унижать не позволял», - сказал прокурор.

Комментируя закрытие уголовного дела в отношении бывшего губернатора Киевской области Анатолия ЗАСУХИ, Ю.ГАЙСИНСКИЙ сказал, что «расследование уголовного дела… является примером, во-первых, профессиональной несостоятельности руководства правоохранительных органов, во-вторых, примером циничного использования этого уголовного дела Ю.ЛУЦЕНКО для политической саморекламы». В конце своего выступления прокурор Киевской области отметил: «Если министр ЛУЦЕНКО имеет честь и достоинство, он должен подать в отставку».

Как сообщал УНИАН, по информации газеты “Сегодня” и интернет-издания “Обком”, якобы вечером 19 мая в Киеве охранники сына Президента Андрея ЮЩЕНКО ранили бориспольского межрайонного прокурора А.КУЗОВКИНА.

В то же время, в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в г. Киеве сообщили, что вечером 19 мая в отношении автомобиля «Опель», в котором ехал А.КУЗОВКИН, нарушил правила дорожного движения автомобиль BMW темного цвета, после чего оба транспортных средства остановились, а их владельцы вышли и стали «выяснять отношения». Потом водитель BMW достал устройство для стрельбы резиновыми пулями, выстрелил в направлении А.КУЗОВКИНА, ранив его в правое бедро, и скрылся с места происшествия.

По информации ЦОС, по номерам автомобиля, которые указал пострадавший, сотрудники МВД стали устанавливать личность стрелявшего. В результате выяснилось, что номерные знаки, установленные на BMW, зарегистрированы на другой автомобиль. При этом, по свидетельству пострадавшего, водитель BMW - выходец с Кавказа, на вид 40-50 лет.

Как отметили в ЦОС, никакого отношения ни к Президенту, как сообщали некоторые СМИ, ни к другим должностным лицам, автомобиль BMW не имеет.

В свою очередь Ю.ЛУЦЕНКО заявил: «Пока я не вижу никакой необходимости говорить об участии высоких должностных лиц или их родственников в этом деле».

Вместе с тем прокурор Киевской области Ю.ГАЙСИНСКИЙ заявил, что министр внутренних дел Украины не имел права категорически говорить о непричастности к инциденту с прокурором Бориспольской межрайонной прокуратуры А.КУЗОВКИНЫМ сына Президента А.ЮЩЕНКО.

Он также заявил, что, вопреки данным медицинской экспертизы, обнародованным Ю.ЛУЦЕНКО, А.КУЗОВКИН был ранен в ногу, находясь в трезвом состоянии.

Прокурор Киевской области обвинял министра внутренних дел во лжи и в разглашении данных досудебного следствия по делу А.КУЗОВКИНА.

30 мая Ю.ЛУЦЕНКО сообщил, что накануне А.КУЗОВКИН вместе со своим водителем были вызваны в прокуратуру для дачи показаний.

"Для опознания нападавших на А.КУЗОВКИНА прокурору был продемонстрирован фоторяд, где была и фотография Андрея ЮЩЕНКО. Ни КУЗОВКИН, ни его водитель среди показанных фотографий не обнаружили преступников", - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

1 июня Ю.ЛУЦЕНКО высказал мнение, что Ю.ГАЙСИНСКИЙ не отвечает занимаемой должности.

«Очевидно, - сказал министр, - господин ГАЙСИНСКИЙ уже занялся политической риторикой… Он не отвечает занимаемой должности и готовит для себя политическое объяснение неминуемого своего снятия. Я глубоко убежден, что этот экс-адвокат семьи ЗАСУХ не отвечает занимаемой должности, о чем я неоднократно сообщал руководству государства».