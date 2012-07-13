Луценко быстренько перенесли оказание медицинской помощи

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.

В частности, как отмечается в сообщении, на 17 июля Ю.Луценко было назначено плановое посещение медицинского заведения - Главной больницы КП «Киевская городская стоматологическая поликлиника».

Однако в связи с назначением на этот день очередного судебного заседания при участии Ю.Луценко вывоз в упомянутое медицинское заведение будет перенесен с 17 на 19 июля, проинформировали в ГПтС.

Данный вопрос согласованно с руководством больницы.

Также об этом проинформирован сам Ю.Луценко, добавили в пенитенциарной службе.

Как сообщал УНИАН, судья объявила перерыв по делу Ю.Луценко до следующего вторника, 17 июля.

В то же время перед принятием соответствующего решения Ю.Луценко просил судью не назначать на этот день заседания.

«Я лишь прошу, чтобы не назначали на вторник, поскольку во вторник мне предусмотрено предоставление медицинской помощи, потому что сегодня эти процедуры сделать было невозможно благодаря суду», - сказал Ю.Луценко.

При этом он добавил, обращаясь к судье Анне Медушевской, что в случае непредоставления медицинской помощи он может не дождаться приговора или же в суд придется привозить из Харькова «Юлину стеклянную клетку».

Выслушав доводы Ю.Луценко, судья, тем не менее, постановила назначить судебное заседание на 09.15 17 июля.