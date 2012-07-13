Еще один подсудимый говорит, что его вынуждали дать показания против Луценко

Подсудимый Владимир Тарасенко утверждает, что в Генпрокуратуре на досудебном следствии его вынуждали дать показания против экс-министра Юрия Луценко в обмен на не привлечение к уголовной ответственности за якобы незаконные оперативно-розыскные мероприятия относительно водителя бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на допросе в Печерском райсуде Киева по делу Ю.Луценко, в котором он фигурирует как подсудимый.

«В Генпрокуратуре мне точно сказали – ты будешь сидеть в Печерском суде, если не дашь показания», - сказал В.Тарасенко.

Он также заметил, что после своего увольнения из органов внутренних дел он обнаружил за собой слежку. И вообще, по словам В.Тарасенко, вокруг всех членов следственно-оперативной группы, которая во главе с прокурором Галиной Климович занималась расследованием отравления бывшего Президента Виктора Ющенко, происходили «странные вещи», в частности, собиралась информация относительно работников группы.

Кроме того, были получены данные относительно возможности физического устранения руководителя группы, сказал он.

В.Тарасенко также отметил, что на допросе в прокуратуре ему предлагали рассказать об агентах, методике работы и тому подобное, но он категорически отказался давать такую информацию.

«Хочу сказать, что по этому делу (отравления В.Ющенко – УНИАН) уже было три или четыре смерти», - отметил В.Тарасенко, не уточнив, в то же время, кого именно он имеет в виду.

Как сообщал УНИАН, сегодня в суде бывший сотрудник Департамента уголовного розыска МВД Олег Павленов, который также вместе с Ю.Луценко обвиняется в организации незаконной слежки, заявил, что на допросе в Генпрокуратуре ему предлагали дать показания против Ю.Луценко в обмен на не привлечение к уголовной ответственности.

Как сообщал УНИАН, Ю.Луценко выдвинуто обвинение по ч. 3 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением) во время расследования дела об отравлении В.Ющенко.

Суть злоупотреблений, которые инкриминируются экс-министру, сводится к тому, что он, а также В.Тарасенко и А.Павленов (оба работали в Департаменте уголовного розыска МВД), в рамках расследования дела об отравлении В.Ющенко якобы незаконно продолжили до 18 месяцев оперативно-розыскное дело (ОРД) касательно В.Давыденко, бывшего водителя экс-заместителя председателя СБУ В.Сацюка. Открытие этого ОРД позволяло вести слежку за В.Давыденко и прослушивать его телефонные разговоры, что «нанесло существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам Валентина Давыденко», говорится в обвинительном заключении.

Этот эпизод дела экс-министра был выделен в отдельное дело 21 января 2012 года.