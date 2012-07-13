Луценко будут допрашивать во вторник

Экс-министра внутренних дел Юрия Луценко Печерский райсуд Киева будет допрашивать по делу о незаконной слежке в следующий вторник, 17 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение об объявлении перерыва в судебном заседании приняла председательствующая в судебном процессе судья Анна Медушевская по просьбе защиты экс-министра.

Следует отметить, что перед этим Ю.Луценко на вопрос судьи о согласии на объявление перерыва в судебном заседании ответил, что ему безразлично, сегодня или завтра утром суд продолжит заседание.

«Я лишь прошу, чтобы не назначали на вторник, поскольку во вторник мне предусмотрено предоставление медицинской помощи, потому что сегодня эти процедуры были невозможны благодаря суду», - сказал Ю.Луценко. При этом он отметил, обращаясь к А.Медушевской, что в случае непредоставления медицинской помощи он может не дождаться приговора или же суду придется привозить из Харькова «юлину стеклянную клетку».

Выслушав доводы Ю.Луценко, судья, тем не менее, постановила назначить судебное заседание на 9 часов 15 минут 17 июля.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 июля, суд по делу Ю.Луценко об организации незаконной слежки перешел к допросу подсудимых.

Первым Печерскому райсуду Киева дал показания экс-сотрудник Департамента уголовного розыска МВД Олег Павленов, затем - его коллега Владимир Тарасенко.

Справка УНИАН. Ю.Луценко выдвинуто обвинение по ч. 3 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением) во время расследования дела об отравлении В.Ющенко.

Суть злоупотреблений, которые инкриминируются экс-министру, сводится к тому, что он, а также В.Тарасенко и О.Павленов (оба работали в Департаменте уголовного розыска МВД), в рамках расследования дела об отравлении В.Ющенко якобы незаконно продолжили до 18 месяцев оперативно-розыскное дело (ОРЗ) в отношении Валентина Давыденко, бывшего водителя экс-заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка. Открытие этого ОРД позволяло вести слежку за В.Давыденко и прослушивать его телефонные разговоры, что «нанесло существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам Валентина Давыденко», говорится в обвинительном заключении.

Этот эпизод дела экс-министра был выделен в отдельное дело 21 января 2012 года.