Тимошенко не собираются выписывать из больницы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед больницей заявила журналистам лечащий врач Ю.Тимошенко в отсутствие немецких специалистов Ирина Фурса.

«Нет. Речь о выписке не идет. Продолжается лечение, назначенное доктором Хармсом», - сказала И.Фурса.

Она также отметила, что работе медиков несколько мешает чрезмерная политизация лечения Ю.Тимошенко.

«Единственное, что мешает в работе нам, это то, что нам приходится отвечать на вопросы, которые имеют отношение не к медицине, а к политике. Доктор Хармс оставил планы лечения на ближайшие несколько недель. Выписка на данный момент не планируется, нам есть что делать, если не будут мешать из-за политики», - сказала ИИ.Фурса.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 июля, защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Украины Сергей Власенко заявил, что экс-премьера планируют выписать из медицинского заведения и перевести обратно в Качановскую исправительную колонию.