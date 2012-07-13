Власенко утверждает, что Тимошенко исправно принимает лекарства
14:29, 13 июля 2012Политика
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Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, которая проходит курс лечения в ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове, принимает все прописанные немецкими лечащими врачами медицинские препараты.
Сергей Власенко утверждает, что Тимошенко исправно принимает лекарства
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед харьковской больницей заявил защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Украины Сергей Власенко, комментируя информацию в прессе об обнаружении в душе Ю.Тимошенко не принятых лекарств.
«Это не соответствует действительности, все лекарства, прописанные Юлии Владимировне Тимошенко, принимаются в соответствии с рекомендацией немецких врачей», - подчеркнул С.Власенко.
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