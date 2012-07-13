Власенко утверждает, что Тимошенко исправно принимает лекарства

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед харьковской больницей заявил защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Украины Сергей Власенко, комментируя информацию в прессе об обнаружении в душе Ю.Тимошенко не принятых лекарств.

«Это не соответствует действительности, все лекарства, прописанные Юлии Владимировне Тимошенко, принимаются в соответствии с рекомендацией немецких врачей», - подчеркнул С.Власенко.