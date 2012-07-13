Огрызко: Опоздание Путина - это дипломатическая пощечина

Визит Президента РФ Владимира Путина в байкерский лагерь возле Севастополя, в то время как он на несколько часов опаздывал на встречу с украинским Президентом, является дипломатической пощечиной.

Об этом сказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко на пресс-конференции в «Главкоме».

«Четыре часа опоздания, и вместо того, чтобы спешить на встречу, остановка, чтобы выпить чарку с байкерами... Таким образом хотят показать, кто есть кто, и каким образом кто к кому относится», - сказал экс-глава МИД.

«По моему мнению, это дипломатическая пощечина, дипломатическое хамство. Как хотите, так и называйте, но это ненормальные проявления нормальных отношений, так партнеры, а тем более, стратегические партнеры, друг к другу не относятся», - добавил Огрызко.

Так же министр по чрезвычайным ситуациям Виктор Балога раскритиковал поведение российской делегации во время встречи президента Украины Виктора Януковича и президента России Владимира Путина в Ялте.

«Вчера был на комиссии с россиянами. Впечатления мрачные. Много невоспитанности, от этого гостеприимных украинцев трясло. Президент Путин перебрал допустимые лимиты опоздания. Поехал к байкерам и их боевым подругам, этим показал приоритеты. Получилось наоборот, чем в старой песне «первим делом девушки, а самолеты потом», - написал Балога в своем Facebook.

Возмутило министра и то, как вел себя президент Путин и вся российская делегация. «Невежливо вмешиваться, когда говорит хозяин встречи. Очевидно, Путин не знает это правило. Комментировал выступление Президента Януковича. Наверное, думал, что это уместно и разумно. С этим согласны были далеко не все. Некоторые из гостей также, это было видно», - рассказал министр МЧС.

По словам Балоги, новых идей россияне не привезли. «Мышление осталось то же. «Мы дотируем Украину на миллиарды долларов скидкой на газ». «Украина имеет выгодную цену на российский газ». Может, это говорилось для Нижнего Тагила или Вятки? Киеву слушать такое уже неинтересно. Кремль, меняй диск», - советует Балога.

Относительно Таможенного союза и ЕЭП, то, как написал министр, россияне применили свою тактику «принуждения». «Как будто это нужно не им, а нам. Нашли прекрасный пример - Беларусь. Явно не понимают, что украинцам это не ориентир. Пожалуй, дальше думают, что Украина спит и видит себя в неоСССР. Что-то там у них в подходах явно застопорилось. Соседи, которые друг друга уважают, во всем ведут себя серьезно. Украинская сторона показала, что считает Россию партнером. Что показала Россия? Мне лично ничего нового», - возмутился Балога.