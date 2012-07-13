Подсудимый отрицает вину: и свою, и Луценко

Бывший сотрудник Департамента уголовного розыска МВД Украины Олег Павленов, который вместе с экс-министром внутренних дел Юрием Луценко обвиняется в организации незаконной слежки в рамках расследования дела об отравлении бывшего Президента Виктора Ющенко, отрицает свою вину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на допросе в Печерском райсуде Киева.

По его словам, моральный ущерб водителю бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка Валентину Давыденко, который проходит по делу как потерпевший, причинили не сотрудники уголовного розыска, а работники прокуратуры, разгласив информацию, что в отношении него проводились оперативные действия.

«Не мы разгласили информацию, что в отношении Давыденко проводились оперативные мероприятия, а прокуратура разгласила, и тем самым она, а не мы нанесли ему моральный ущерб», - сказал О.Павленов.

При этом он подчеркнул, что в состав следственно-оперативной группы, расследовавшей причины и обстоятельства отравления В.Ющенко, он попал осенью 2008 года, и уже до этого времени, как выяснилось позднее, в отношении не одного десятка людей проводились подобные оперативные мероприятия.

Продолжая давать суду пояснения, О.Павленов подчеркнул, что ни он, ни другой подсудимый – его коллега Владимир Тарасенко не нарушали закона. «Такого законника, как Владимир Иванович Тарасенко, я не знал и не знаю. У него постоянно в кабинете лежали различные инструкции и законы. Меня порой немного раздражало, что прежде чем сделать какой-то шаг, он лез в закон и смотрел, что он предполагает», - отметил подсудимый.

Также О.Павленов отметил, что на допросах в прокуратуре в ходе досудебного следствия следователь Точилин пытался узнать от него информацию оперативного характера, разглашать которую он не имел и не имеет права до сих пор.

«Возможно, он также хотел узнать от меня какой-то компромат на Галину Ивановну Климович (бывший руководитель следственно-оперативной группы Генпрокуратуры, расследовавшей отравление В.Ющенко – УНИАН), с которой у меня иногда были трения по работе», - сказал О.Павленов.

В завершении своего выступления он подчеркнул, что ни он, ни В.Тарасенко, ни тем более Ю.Луценко, не нарушали каких-либо законов, инструкций, нормативных актов.

Как сообщал УНИАН, Ю.Луценко выдвинуто обвинение по ч. 3 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением) во время расследования дела об отравлении В.Ющенко.

Суть злоупотреблений, инкриминирующихся экс-министру, сводится к тому, что он, а также В.Тарасенко и О.Павленов (оба работали в Департаменте уголовного розыска МВД), в рамках расследования дела об отравлении В.Ющенко якобы незаконно продолжили до 18 месяцев оперативно-розыскное дело (ОРД) в отношении В.Давыденко, бывшего водителя экс-заместителя главы СБУ Владимира Сацюка. Открытие этого ОРД позволяло вести слежку за В.Давыденко и прослушивать его телефонные разговоры, что «нанесло существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам Валентина Давиденко», говорится в обвинительном заключении.

Этот эпизод дела экс-министра был выделен в отдельное дело 21 января 2012 года.