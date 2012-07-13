Кивалов решил создать в Раде свою депутатскую группу

«Нашему городу нужна надежная защита и постоянная поддержка. Кому, как не депутатам Верховной Рады – одесситам, отстаивать интересы нашего уникального колоритного города» - заявил Кивалов.

После того, как народные депутаты вернутся «с летних каникул», Сергей Кивалов официально объявит о своей инициативе с трибуны Верховной Рады.

Кивалов отметил, что эта группа будет заниматься решением проблем Одессы и одесского региона.