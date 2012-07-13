Кивалов решил создать в Раде свою депутатскую группу
12:06, 13 июля 2012Политика
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Нардеп Сергей Кивалов намерен создать в Верховной Раде депутатскую группу «Одесса», которая будет отстаивать интересы жителей города и всего Одесского региона. В ее состав войдут депутаты, избранные от Одессы и области.
Кивалов создает одесскую группу депутатов
«Нашему городу нужна надежная защита и постоянная поддержка. Кому, как не депутатам Верховной Рады – одесситам, отстаивать интересы нашего уникального колоритного города» - заявил Кивалов.
После того, как народные депутаты вернутся «с летних каникул», Сергей Кивалов официально объявит о своей инициативе с трибуны Верховной Рады.
Кивалов отметил, что эта группа будет заниматься решением проблем Одессы и одесского региона.
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