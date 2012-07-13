Янукович говорит, что опыт реформ в Грузии Украине не подходит

Как сообщает газета "Известия в Украине", об этом В.Янукович заявил во время встречи в Крыму с Клубом главных редакторов СНГ, Грузии и Балтии, отвечая на вопрос, подходит ли Украине грузинский опыт в проведении реформ.

"Украина – другая страна. Население одной только Донецкой области больше, чем всей Грузии. Я давно занимаюсь реформами. С тех пор, как начал работать руководителем предприятия, прошло 37 лет. В Донецкой области до сих пор действует начатая мной программа развития региона до 2020 года", - сказал В.Янукович.

Президент Украины отметил, что переехав в Киев, в 2003 году создал рабочую группу по реформированию страны. "Нам помогала крупнейшая в мире консалтинговая компания, которая во многих странах занималась реформами, имеет колоссальный материал для сравнения. Мы не вслепую принимали их предложения, мы привлекали отечественных специалистов, науку. Мы должны были ощутить болевые точки страны", - добавил он.

По его словам, в настоящее время активизированы дискуссии на тему реформирования страны. "Мы собирались с учеными и неделю назад, на все воскресенье закрылись. Они и курили (я не курящий), и чай-кофе пили, спорили, как найти формулу эффективности финансовых ресурсов в различных секторах экономики", - сообщил В.Янукович.

"Я такие дискуссии постоянно провожу. Успех реформ имеет составляющие: хороший проект, толковая команда и благоприятные условия. Одному организму хорошее лекарство помогает, а другой загоняет в могилу. Украина - это тоже организм, и нет реформ, которые могли бы жить от него отдельно. Они внедряются внутрь. Незавершенная реформа хуже не начатой. В 2004-м мы взялись за изменения - а в 2005-м выборы, команда разбежалась. В 2006-м я стал премьер-министром, опять всех собрал, начали работать – а в апреле Ющенко подписал указ. Возник вопрос: кто будет реформы реализовывать? Мы, конечно, не защищены от ошибок. Нам нужно, чтобы ошибки не были фатальными", -резюмировал Президент Украины.