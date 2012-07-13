Судья Луценко согласилась исследовать том, которого раньше в деле не было

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующую просьбу прокурор Евгений Зинченко выдвинул после того, как председательствующая объявила о завершении исследования материалов дела и должна была перейти к следующей стадии процесса – допросу подсудимых – Юрия Луценко, бывших оперативников Владимира Тарасенко и Олега Павленова.

В свою очередь, экс-министр заявил судье на соответствующее ходатайство, что этот том не имеет никакого отношения к данному уголовному делу. «Если так, то читайте все тома, начиная с первого, а не идите на поводу у прокуратуры, поскольку это выборочный подход», - заявил Ю.Луценко.

Между тем, А.Медушевская удовлетворила ходатайство прокуратуры и начала изучать материалы еще одного тома дела.

Как сообщал УНИАН, Ю.Луценко выдвинуто обвинение по ч. 3 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением) во время расследования дела об отравлении В.Ющенко.

Ю.Луценко обвиняют в том, что в 2009 году на должности министра он продолжил оперативные мероприятия по расследованию дела об отравлении В.Ющенко – организовал слежку за водителем бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка Валентином Давиденко.

Этот эпизод дела экс-министра был выделен в отдельное дело 21 января 2012 года.

Как указывается в обвинительном заключении, «экс-министр внутренних дел Юрий Луценко, а также Олег Павленов и Владимир Тарасенко (которые работали в Департаменте уголовного розыска МВД), будучи представителями власти и служебными лицами, совершили злоупотребление властью, то есть умышленное использование служебным лицом и представителем правоохранительного органа власти вопреки интересам службы, что нанесло существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам Валентина Давиденко».

По версии следствия, В.Ющенко был отравлен 5 сентября 2004 года на даче В.Сацюка.