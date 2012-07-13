На суд к Луценко пришли Кокс и Квасневский

Экс-президент Европарламента Пет Кокс и бывший Президент Польши Александр Квасневский пришли сегодня на судебное заседание по делу по обвинению экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко в незаконной организации слежки в рамках расследования уголовного дела об отравлении бывшего Президента Украины Виктора Ющенко.

Как передает корреспондент УНИАН, председательствующая в процессе судья Печерского райсуда Киева Анна Медушевская продолжила оглашение материалов дела Ю.Луценко, которое было начато на прошлом заседании.

Как сообщал УНИАН, П.Кокс и А.Квасневский осуществляют от имени Европарламента мониторинг судебных заседаний по делам заключенных бывших правительственных чиновников Украины.

Справка УНИАН. Ю.Луценко выдвинуто обвинение по ч. 3 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением) во время расследования дела об отравлении В.Ющенко.

Ю.Луценко обвиняют в том, что в 2009 году, находясь в должности министра, он продолжил оперативные мероприятия по расследованию дела об отравлении В.Ющенко – организовал слежку за водителем бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка Валентином Давыденко.

Этот эпизод дела в отношении экс-министра был выделен в отдельное дело 21 января 2012 года.