Регионал: Если языковой закон не подпишет Литвин, его подпишет Мартынюк

О таком в эфире «5 канала» заявил народный депутат от Партии регионов Василий Киселев, комментируя решение о признании неконституционным избрание и отзыв председателя ВР тайным голосованием бюллетенями двух третей депутатов.

«Закон дает право Мартынюку, статья 80, подписать постановление в случае, если спикер парламента Литвин, по каким-то причинам не может: «первый заместитель Председателя Верховной Рады исполняет обязанности Председателя Верховной Рады в случае его отсутствия или невозможности исполнения им своих обязанностей". Есть 88-я статья Конституции, которая предусматривает, что подписывает только председатель Верховной Рады, но в том случае, когда есть пятая статья, которая говорит, что обеспечивается непрерывность власти, не может быть так, чтобы кого-то не было, и страна остановилась . Поэтому Мартынюк может спокойно подписать этот закон и клинча не будет. Другое дело, как поведет себя Литвин ", - заявил Киселев.

Вместе с этим Василий Киселев выразил надежду, что Владимир Литвин погорячился с заявлением об отставке и пересмотрит свое решение.

«Я думаю, что он погорячился, и надеюсь, что не дойдет до его увольнения. Но если он не передумает и не отзовет свое заявление, то возможно на внеочередной сессии, при рассмотрении вопроса об отставке Томенко, если Литвин не заберет свое заявление, то будет рассмотрено и его заявление тоже», - отметил регионал.

Киселев отметил, что изменения в Регламент были внесены не для того, чтобы заставить Литвина подписать языковой законопроект, или освободить его накануне выборов, а для того, чтобы у нового созыва парламента не возникло проблем с избранием спикера.

"После того, как Регламент Верховной Рады стал законом, есть моменты, на которые я хочу обратить внимание всех. Первое - не надо подводить к тому, что все это затеяно, чтобы заставить Литвина подписать этот проголосован закон, или сместить Литвина перед выборами, об этом речь не идет. Изменениями, которые Конституционный суд вынес свой вердикт, изменения в Регламент о голосовании тремястами бюллетенями тайно, преследуется одна существенная цель - будущий парламент, если под этот закон перейдет, они не изберут спикера полгода - вот что будет. Поэтому речь не идет о сегодняшнем дне», - отметил политик.