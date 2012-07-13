Евродепутаты видят, что судьи Тимошенко тянут время

Глава делегации Европейского парламента по связям с Украиной Павел Коваль считает патовой ситуацию с рассмотрением Высшим специализированным судом по рассмотрению гражданских и уголовных дел жалобы на приговор экс-премьер-министру Юлии Тимошенко по газовому делу, которую суд не хочет рассматривать без присутствия осужденной.

Такое мнение П.Коваль выразил корреспонденту УНИАН в Польше, комментируя решение об очередном перенесении рассмотрения кассации. Он назвал очевидным затягивание дела.

"Политические интерпретации могут быть разные: представители власти могут иметь свои, а оппозиции - свои, но пока врачи не разрешают Тимошенко лично принимать участие в заседании, это воспринимается как то, что до того времени судья не будет рассматривать дело", - сказал депутат.

П.Коваль выразил надежду, что выйти из патовой ситуации помогут представители Европарламента – бывший Президент Польши Александр Квасневский и бывший президент Европарламента Патрик Кокс.

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Депутат Европарламента, вице-президент Европейской народной партии Яцек Сарюш-Вольски (Польша) увидел в решении Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел перенести на 16 августа рассмотрение кассации на приговор экс-премьеру Юлии Тимошенко по газовому делу желание затянуть время.

Такое мнение он выразил собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе.

“Это – игра со временем со стороны власти накануне октябрьских выборов. В то же время, эта игра ни к чему не приведет”, - сказал депутат.

Я.Сарюш-Вольски отметил, что если украинская власть все еще хочет европейской перспективы для страны, она должна освободить как Ю.Тимошенко, так и бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко.

“А также декриминализировать то, в чем обвиняется Тимошенко, и за что в Европе никто бы и не думал наказывать”, - добавил депутат.

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Депутат Европарламента Чарльз Теннок (группа Европейских консерваторов и реформистов, Великобритания) заявляет, что его беспокоят попытки украинского суда выиграть время по делу бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко сохраняется.

Об этом он сказал собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе.

“Отложенное правосудие – отказ в правосудии. Моя обеспокоенность относительно вмешательства исполнительной власти в судебный процесс с целью выиграть время сохраняется”, - сказал депутат.

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Депутат Европарламента Михаэль Галер (группа Народных партий, Германия) считает, что сегодняшнее решение суда об очередном переносе рассмотрения кассационной жалобы на приговор бывшему премьер-министру Украины Юлии Тимошенко свидетельствует о желании власти сделать невозможным ее участие в будущих парламентских выборах.

Такое мнение он выразил собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе.

“Сегодняшнее решение было таким, как я предвидел ранее. Режим и зависимый от него суд хотят сделать невозможным участие госпожи Тимошенко в выборах. Они назначили очередную дату на 16 августа - это на три дня позже последнего дня регистрации кандидатов на выборах в парламент”, - сказал депутат.

М.Галер отметил, что еще одной причиной очередного переноса рассмотрения жалобы является желание власти не дать возможность Ю.Тимошенко и ее адвокатам обжаловать дело в Европейском суде по правам человека. “Потому что для этого сначала нужно пройти все судебные инстанции в стране”, - сказал он.

“Таким образом, я вижу две цели: неучастие в выборах и отсутствие юридической возможности подавать жалобу в Европейский суд по правам человека”, - подчеркнул депутат.

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Как сообщал УНИАН, 12 июля Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел объявил перерыв в рассмотрении кассационной жалобы на приговор Ю.Тимошенко до 16 августа. По словам председательствующего на суде Станислава Мищенко, такое решение принято с целью обеспечения объективного рассмотрения жалобы.

Это уже третье решение суда о переносе рассмотрения кассационной жалобы: назначенное на 15 мая, оно сначала было перенесено на 26 июня, а затем – на 12 июля.

Ю.Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.