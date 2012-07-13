УДАР: суд окончательно превращается в филиал прокуратуры

Как говорится в переданном агентству УНИАН заявлении партии, «отказ суда прислушиваться к обращению Тимошенко и ее адвокатов является нарушением прав осужденной экс-премьер-министра. Есть множество примеров, когда кассационные дела рассматриваются без присутствия участников дела, однако очевидно, что не в случае судов над оппозиционерами, дела которых являются политически мотивированными».

В УДАРе напомнили о том, что «столичный Печерский райсуд, где продолжается судилище над экс-министром внутренних дел Юрием Луценко, напротив, позволяет свидетелям обвинения вообще не появляться в зале суда, несмотря на требования самого Луценко и его адвокатов. Такое откровенное пренебрежение прав обвиняемой стороны и безоговорочное принятие по всем пунктам позиции прокуратуры свидетельствует о предвзятости судов по делам против оппозиционеров».

«Такие действия суда говорят о заангажированности и зависимости людей в мантиях. Украинские суды продолжают демонстрировать двойные стандарты, окончательно превращаясь в филиалы прокуратуры», – говорится в заявлении.