В Канаде обеспокоены отношением к Тимошенко

Об этом заявил парламентский секретарь министра иностранных дел Канады, член парламента Канады Боб Декерт, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина».

«Сегодня мы были очень огорчены в связи с решением суда не удовлетворять ходатайство Юлии Тимошенко (рассматривать кассацию без нее) и не проводить слушание дела», - сказал Б.Декерт, который наблюдал за заседанием суда от имени правительства Канады.

Он отметил, что «правительство и парламент Канады очень обеспокоены состоянием здоровья Юлии Тимошенко, отношением к ней и судебными разбирательствами, которые выглядят политически мотивированными».

Б.Декерт также сообщил, что в июне представители Комитета парламента Канады по иностранным делам находились в Украине, и на основе этого визита подготовили отчет по Украине, который был утвержден всеми представителями политических партий канадского парламента.

Он отметил, что в этом отчете содержался призыв к правительству Канады обратиться к украинской власти относительно немедленного освобождения Ю.Тимошенко и других политзаключенных, предоставления необходимого лечения Ю.Тимошенко, Юрию Луценко и Валерию Иващенко, а также обеспечения проведения честных и свободных выборов в Украине.