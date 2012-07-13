Эксперт: "языковый закон" на выборах поможет ПР и "Свободе"

Об этом заявил эксперт Центра восточных исследований (OSW, Варшава) Тадеуш Ольшанский в аналитическом обзоре, который есть в распоряжении агентства УНИАН.

«Партия (регионов) теперь сможет показать себя как группа, которая держит слово, а введение закона - забота о гражданах. Ввиду позитивного отношения большинства общества к предоставлению русскому языку больших прав можно допустить, что для значительной части общества социальные проблемы отойдут на второй план, что приведет к большей явке на выборах и росту поддержки для «регионалов», - отметил Т.Ольшанский.

Он назвал реакцию украинской оппозиции на принятие данного закона «удивительно слабой», особенно в контексте предыдущих заявлений.

«Это может уменьшить поддержку для них в националистической среде и увеличить поддержку радикальной партии "Свобода", что, скорее всего, позволит ей войти в парламент. Такое расслоение электората оппозиции также является успехом Партии регионов», - считает эксперт.

Т.Ольшанский выразил уверенность, что Президент Украины Виктор Янукович подпишет данный закон перед выборами в Верховную Раду, а оппозиция, скорее всего, обжалует его принятие в Конституционном Суде.

Эксперт добавил, что применение данного закона на практике может привести к вытеснению украинского языка в значительной части регионов Украины. По словам Т.Ольшанского, законом могут воспользоваться также венгры на Закарпатье, румыны на Буковине и крымские татары.