СМИ: Москва и Киев предварительно договорились, что Тузла отойдет Украине

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в российской делегации, знакомый с ходом переговоров.

"Достигнута предварительная договоренность, что в рамках делимитации границы украинской стороне - остров Тузла, Россия при этом сохранит "право ключа" прохода судов через Керченский пролив", - сказал собеседник агентства.