Симоненко заявил, что проблем с предметами роскоши у него нет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Донецке на пресс-конференции.

Говоря о предлагаемом коммунистами законопроекте о налоге на роскошь, П.Симоненко отметил: «Олигархи получают миллионы дохода, а подоходный налог платят с 14 тыс. грн… И мы соединили прогрессивную шкалу подоходного налогообложения и налога на роскошь».

Уточняя по просьбе журналистов ситуацию с налогообложением своих доходов, П.Симоненко пояснил: «Если говорить о налоге по прогрессивной шкале, то я буду попадать. У меня жена сегодня в декретном отпуске, и как у каждого из вас - журналистов, у нее тот уровень зарплаты, как у журналистов. Значит, я буду попадать, потому что я, как народный депутат, сегодня получаю заработную плату 15-16 тыс. грн в месяц, в зависимости от того, как фиксируют – я нахожусь на заседании в парламенте или нет. Бывает сумма и меньше».

При этом П.Симоненко добавил: «Если говорить о предметах роскоши, то я в этой части спокоен, у меня нет этих проблем».

Как известно, Симоненко неоднократно попадал под прицел журналистских расследований, которые разоблачали миф об аскетической жизни вождя украинских коммунистов.