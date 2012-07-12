Источник: КС позволит уволить Литвина в зале заседаний
11:54, 12 июля 2012Политика
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Конституционный суд своим решением в четверг откроет дорогу для увольнения Владимира Литвина простым голосованием в зале.
Литвина отдали на растерзание кнопкодавам
Об этом сообщают источники "Украинской правды".
"КС в решении, которое обнародует в четверг, признает неконституционными положения закона "О регламенте Верховной Рады" в части избрания главы Верховной Рады тайным голосованиям (ч.5, 6 ст.75 и ч.4 ст.77)", - сказал источник.
По его словам, это решение позволит уволить Литвина с должности спикера простым голосованием через систему "Раду" в случае его отказа подписать языковой закон.
Сейчас спикер избирается и увольняет при условии, если за это будет предоставлено 226 голосов путем тайного голосования бюллетенями не менее как 300 народных депутатов.
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